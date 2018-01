Le polémiste Dieudonné écrit une lettre à Salah Abdeslam pour le rencontrer: "La société reste sourde"

Dans une lettre adressée à Salah Abdeslam, détenu à la prison de Fleury Mérogis, l'ancien humoriste dit vouloir comprendre les motivations du terroriste.

Alors qu'il est en pleine écriture de son ouvrage modestement intitulé "Comment arrêter les attentats en France ?", Dieudonné a exprimé son envie de rencontrer Salah Abdeslam. C'est via une lettre adressée à la prison de Fleury Merogis que l'ancien humoriste a expliqué sa démarche au membre du commando des attentats du 13 novembre 2015.

Selon Le Parisien, le polémiste aurait expliqué sa volonté de "comprendre l'état d'esprit" de Salah Abdeslam.

"Nous ne voulons pas parler des actes qui vous sont reprochés. Ce qui nous intéresse est de comprendre votre état d’esprit et les raisons qui vous ont poussé à agir. La violence est un mode d’expression qui surgit quand tous les autres ont échoué : l’attentat a pour but d’envoyer un message fort qu’on ne peut transmettre autrement. C’est en tout cas comme ça que nous le comprenons. En discutant avec vous, nous espérons mieux comprendre la profonde révolte qui vous habite et à laquelle la société reste sourde", note le quotidien qui reprend un extrait de la lettre du controversé Dieudonné.





Plusieurs condamnations pour "incitation à la haine"

Dans cette missive, l'ex-humoriste présenterait les terroristes comme des victimes de la société en état de légitime défense. Pour les avocats des parties civiles, cette inversion des rôles et des valeurs est particulièrement choquante. Le juge d'instruction en charge du dossier des attentats de Paris a interdit toute rencontre entre les deux hommes.

En janvier 2015, les propos antisémites de Dieudonné lui avait valu une condamnation au tribunal. Au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, il avait expliqué qu'il se sentait "Charlie Coulibaly", du nom de l'un des preneurs d'otages.

En France et en Belgique, il a également enchaîné les condamnations pour incitation à la haine.