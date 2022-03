Selon les derniers sondages, le pouvoir d'achat et la priorité numéro un des Français pour le premier tour. Ce thème devance la santé et l'immigration. Alors qu'attendent les Français de leur futur président ? Pensent-ils qu'il ou elle pourra changer les choses? Reportage dans le nord de la France de nos envoyés spéciaux Julien crête et Amélie Bailly.