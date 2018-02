Le président de Radio France révoqué après sa condamnation pour favoritisme

(Belga) Le gendarme de l'audiovisuel français a révoqué mercredi le président de Radio France Mathieu Gallet, après sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA), qui avait poussé le gouvernement à réclamer son départ.

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a "décidé de retirer son mandat" à M. Gallet, "à compter du 1er mars", selon un communiqué, ajoutant qu'il détaillerait "ultérieurement" dans la journée les motifs de sa décision. Mathieu Gallet a été condamné le 15 janvier à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende, pour avoir favorisé deux sociétés de conseil lorsqu'il présidait l'INA. Le dirigeant qui n'a cessé de protester de son innocence avait fait appel et refusé de démissionner, mais la ministre de la Culture Françoise Nyssen avait jugé son maintien en fonctions "inacceptable", et appelé l'intéressé et le CSA à "tirer les conséquences" de sa condamnation. C'est le CSA lui-même qui avait nommé Mathieu Gallet à la tête de Radio France en 2014, à la surprise générale, faisant du fringuant dirigeant de l'INA (qui vient d'avoir 41 ans) le plus jeune patron de la radio publique. Conséquence de ce départ forcé du dirigeant, c'est le doyen des administrateurs de Radio France nommés par le CSA qui va devoir assurer l'intérim à la tête du groupe public, comme le prévoient les statuts du groupe. Il s'agit de Jean-Luc Vergne, 69 ans, ancien DRH de plusieurs grands groupes (Sanofi, Elf Aquitaine, PSA, BPCE), qui n'avait pas d'expérience de l'audiovisuel avant d'intégrer le conseil d'administration de Radio France, fin 2016. Comme l'a indiqué récemment son président Olivier Schrameck, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a l'intention de désigner un successeur à Mathieu Gallet, en vertu des règles actuelles, un processus qui prendra plusieurs mois. Le gouvernement veut confier le pouvoir de nommer et révoquer les dirigeants de l'audiovisuel public aux conseils d'administration des sociétés concernées, une mesure qui devrait figurer dans un projet de loi attendu en fin d'année. (Belga)