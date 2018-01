Le président du cdH Benoît Lutgen convoque Opaline Meunier pour "une discussion approfondie"

(Belga) Le président du cdH Benoît Lutgen a confirmé mercredi son soutien à la section montoise du parti et convoquera la déléguée du cdH à la société civile Opaline Meunier pour "une discussion approfondie dans les prochains jours".

La section locale de Mons, emmenée par l'échevine et ex-députe wallonne Savine Moucheron, a opté mardi soir pour la présentation, aux élections communales d'octobre, d'une liste alternative et d'ouverture. "Le cdH respecte et soutient ce choix démocratique posé en toute autonomie par la section locale", a commenté M. Lutgen dans un communiqué. Censée venir renforcer le cdH local, Opaline Meunier, figure médiatique qui a présidé le syndicat estudiantin Unécof, a, quant à elle, choisi de figurer sur la liste pluraliste emmenée par le chef de groupe MR Georges-Louis Bouchez, suscitant l'étonnement et les critiques de plusieurs personnalités du cdH. Parmi elles, la cheffe de groupe cdH à la Chambre Catherine Fonck, l'une des figures de proue humanistes dans l'arrondissement de Mons, a jugé que "ce cavalier seul sur le dos des autres" membres cdH signifiait que la jeune candidate (24 ans) avait "décidé de rejoindre le MR". Son maintien au sein du parti semble dès lors "incompatible" avec la décision de la section locale du cdH, avait ajouté Mme Fonck. (Belga)