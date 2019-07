Le président du parlement flamand soumis à l'alcootest 2,5 heures après l'accident

(Belga) Le président du parlement flamand Kris Van Dijck a été soumis à l'alcootest deux heures et demie après son accident en état d'ivresse, rapporte entre autres la Gazet van Antwerpen mercredi. Le parquet d'Anvers a confirmé: les agents sur place ont dû attendre une zone de police voisine pour effectuer le test.

M. Van Dijck (N-VA) a provoqué dans la nuit du mardi 2 juillet un accident avec dégâts matériels alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool à Dessel, commune dont il est bourgmestre. L'homme aurait présenté un taux de 1,4 pour mille d'alcool dans le sang lorsqu'il est entré en collision avec une remorque. Mais il semble que ce taux pourrait en réalité être plus élevé. Le parquet d'Anvers confirme mercredi que l'éthylotest n'a été réalisé qu'après l'arrivée sur place des policiers de la zone Geel-Laakdal-Meerhout. Deux heures et demie se sont ainsi écoulées entre l'accident et le test. Le fait qu'un autre corps de police ait été appelé peut être dû à plusieurs raisons, selon le parquet. L'une d'entre elles est que les policiers de Dessel voulaient éviter un conflit d'intérêt en contrôlant leur propre bourgmestre. (Belga)