Le prince Laurent et sa famille ont visité les sans-abri logés avec leurs chiens

Le prince Laurent, la princesse Claire et leurs enfants ont rendu visite, vendredi soir, au foyer Georges Motte de l'Armée du Salut, situé boulevard d'Ypres à Bruxelles, aux sans-abri et à leurs chiens qui sont hébergés dans le cadre de la 8e édition du Plan Froid de la Fondation prince Laurent. Ces logements temporaires ont été ouverts le lundi 10 décembre. Ils resteront en place jusqu'au 10 avril prochain.

La famille princière a visité les quatre modules aménagés pour les sans-abri. Chacun a une affectation particulière. Un module est réservé aux femmes, un aux hommes, un aux couples et le dernier accueille des équipements sanitaires. Ceux destinés au logement sont chauffés et équipés de lits. Les abris sont installés dans la cour du Foyer Georges Motte de l'Armée du Salut. Le prince Laurent et sa famille ont rencontré les sans-abri présents et leurs animaux de compagnie, à savoir 5 personnes seules et un couple dont la femme est enceinte. Si les températures sont encore relativement douces, 7 à 8 personnes sont déjà cette semaine accueillies dans ces modules. La capacité d'accueil est de 18 personnes. Les modules sont ouverts de 20H00 à 09H00 le matin. Sur l'ensemble des 7 années précédentes, environ une centaine de personnes ont été logées avec leurs chiens ou leurs chats. Certains sans-abri venaient de Wallonie mais aussi de pays voisins, où il n'existe pas de structure d'accueil qui accepte les animaux. Le prince Laurent, la princesse Claire et leurs enfants se sont entre autres entretenus avec les éducateurs, les responsables du Plan Froid, les infirmières bénévoles qui viennent deux fois par semaine, deux officiers de l'Armée du Salut et des membres du Team Herscham de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles qui prennent en charge les sans-abri en rue. Les enfants ont aidé à servir des parts de tarte. La Fondation offre trois repas par jour aux sans-abri qu'elle héberge, une aide administrative et des soins vétérinaires. Un suivi sur place est assuré par trois éducateurs. Nouveauté de cette année, une toiletteuse pour chiens et une coiffeuse viendront toute la journée du 28 décembre offrir leurs services aux sans-abri qui le souhaitent et à leurs animaux. Cet accompagnement est réalisé avec le soutien financier de la Commission communautaire commune (COCOM) et de la Loterie Nationale ainsi qu'avec le soutien logistique de plusieurs partenaires privés.