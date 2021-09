Le procès des attentats de Paris débutera ce mercredi: "Le coeur de la ville est en train de se barricader"

Ce mercredi, le plus grand procès de l'après-guerre s'ouvrira à Paris. 20 hommes seront jugés pour les attentats du 13 novembre 2015. Cette-nuit là, 130 personnes sont décédées et plus de 350 autres ont été blessées.

Demain à Paris, notre journaliste Dominique Demoulin va suivre ce procès pour RTL INFO.

Devant le palais de justice de Paris, les mesures de sécurité sont maximales. "Oui, ce soir, c'est tout un quartier, tout le coeur de Paris qui est en train de se barricader. A partir de demain matin, la circulation sera interdite dans cette rue (devant le palais de justice), les parkings souterrains seront fermés, les bus déviés et les piétons canalisés sur un côté seulement des trottoirs. Pour arriver à ce palais de justice, il faudra donc montrer patte blanche avec plusieurs contrôles. 3 fouilles par exemple pour les journalistes accrédités. Selon nos informations, une circulaire a été envoyée à tous les préfets pour élever le niveau de surveillance à la veille de ce procès extrêmement sensible."

14 personnes prendront place dans le box des accusés. Parmi eux, Salah Abdeslam. Comment va se dérouler le transfert des détenus entre la prison et la palais ?

"Ils seront sous la surveillance très étroite des policiers du RAID, ces unités d'élite hyper entraînées. Salah Abdeslam est détenu à la prison de Fleury-Mérogis, à 1h30 à peu près au sud de Paris. Il sera amenée ici tous les jours, et pour d'autres détenus qui sont détenus plus loin, le transfert a déjà eu lieu vers des prisons de la région parisienne afin de limiter les déplacements qui auront lieu en dehors des heures de pointe. Les audiences commenceront à 12h30 seulement pour éviter les bouchons et pour permettre au palais de justice de fonctionner à peu près normalement durant les matinées."

Le procès doit durer 9 mois. Qu'est-ce qui est prévu demain ?

"Demain, on va procéder à l'appel des parties civiles. Autrement dit, les victimes directes des attentats ou les familles de ses victimes. C'est donc une longue litanie de noms qui va baptiser cette nouvelle salle des assises construite pour l'occasion. Ce n'est que vendredi que l'on rentrera dans le vif du sujet avec le rapport du président, une sorte de résumé de l' enquête."