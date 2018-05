Le producteur Thomas Langmann, fils du cinéaste Claude Berri, placé en garde à vue pour harcèlement

Le producteur Thomas Langmann a été placé en garde à vue pour des faits présumés de "harcèlement" et d'"appels téléphoniques malveillants" à la suite d'une plainte de sa femme, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Il a été mis en garde à vue mercredi au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris et son audition se poursuivait jeudi, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris à la suite de la plainte, selon cette source, qui confirmait une information du Point.





"J'ai peut-être beaucoup appelé ma femme (...) J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils"



Le fils de Claude Berri avait évoqué ses déboires récemment sur France 2 dans l'émission "Stupéfiant!", expliquant vivre une procédure de divorce difficile avec sa femme Céline Bosquet, mère de deux de ses enfants. "J'ai peut-être beaucoup appelé ma femme (...) J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils", s'était-il justifié, regrettant un "déferlement médiatique".





"J'ai commis un mauvais geste que je regrette"



Producteur à succès de "The Artist", également réalisateur, Thomas Langmann, 46 ans, avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence à l'encontre de sa précédente compagne, mère de sa première fille. "J'ai commis un mauvais geste que je regrette, pour lequel je me suis excusé immédiatement, pour lequel j'ai été condamné, pour lequel je n'ai pas fait appel, il y a eu trois jours d'ITT, cela date de onze années", avait-il rappelé sur France 2.





Il avait admis avoir eu des problèmes de drogue



Cet héritier d'une famille de producteurs du cinéma à l'histoire émaillée de drames, avait admis avoir eu des problèmes de drogue, précisant qu'ils avaient "duré plus de quinze ans" et étaient "derrière" lui. Thomas Langmann, dont la société La Petite Reine a été placée en procédure de sauvegarde, avait aussi reconnu avoir "eu des difficultés avec un film qui n'a absolument pas marché, 'Stars 80, la Suite'", mais annoncé un projet de comédie musicale avec la chanteuse Zaz dans le rôle de Piaf.