Le PS d'Ath lance une série de rencontres citoyennes

(Belga) Le parti socialiste d'Ath a présenté samedi son projet de ville. Articulé autour de 9 thèmes, ce projet passera par quatre rencontres citoyennes.

Autour de son président Dany Vandenbrande, l'équipe du parti socialiste d'Ath a dévoilé ce samedi son programme de travail pour les prochaines élections communales d'octobre prochain. Cette présentation s'est déroulée en présence de Bruno Lefebvre (PS), actuel bourgmestre de Chièvres, qui mènera la liste du parti socialiste de la Cité des géants. Celui-ci affiche clairement son intention de décrocher le titre de bourgmestre d'Ath. C'est autour du slogan "Bonne gouvernance, éthique et transparence sont notre seule ligne de conduite" que le PS athois mènera sa campagne. "Les passe-droits, les avantages pour les uns au détriment des autres, le favoritisme, les promesses inconsidérées, sont des pratiques que nous avons en horreur. La politique que nous voulons mener et que Bruno Lefebvre a toujours menée est une politique transparente, citoyenne et participative", a déclaré d'emblée le président de la section locale du PS. Le projet de ville des socialistes athois se décline en neuf thèmes. Il s'agit d'une démocratie locale et citoyenne, d'un redressement financier, d'une politique sociale globale, d'une valorisation de la culture et du sport, d'une aide à la jeunesse, d'une promotion de l'enseignement et de l'enfance, d'un accompagnement de la santé, d'un développement économique et une politique de l'emploi et enfin d'une amélioration du "vivre-ensemble". "Pour tous ces thèmes, nous avons des propositions concrètes et claires que nous aimerions exposer aux Athois lors de quatre rencontres citoyennes", précise Dany Vandenbrande "Plus que des mots, les termes 'Bonne gouvernance, éthique et transparence' traduisent mes principes, le fondement de mon action. Loyal envers mes valeurs et mes convictions depuis toujours, je défends les valeurs de Gauche depuis mon plus jeune âge. Défendre l'accès aux mêmes chances pour tous, c'est mon combat", indique Bruno Lefebvre. Ces rencontres citoyennes se dérouleront le jeudi 7 juin (18h30) à la "Salle Intergénérationnelle" de Ath, le lundi 11 juin (18h30) à la salle Blanc Moulin à Ostiche, le jeudi 21 juin (18h30) à la Maison du Peuple de Maffle et le jeudi 28 juin (18h) à la Brindille à Meslin-l'Evèque. (Belga)