Le PS désignera le 14 octobre son candidat à la présidentielle, probablement Hidalgo

Anne Hidalgo devrait être investie par le Parti socialiste lors d'un vote interne le 14 octobre qui la départagera de ses putatifs concurrents pour la présidentielle, mais sans débat public contradictoire, a décidé samedi le parti en Congrès, ce qui a dépité certains.

L'ex-Premier secrétaire du parti Jean-Christophe Cambadélis, qui envisageait de se présenter, s'est rallié à la candidature de la maire de Paris. "Les conditions d’une vraie primaire sereine devant l’opinion n’ont pas pu être réunies. Je respecte ce choix mais je ne peux pas dans ces conditions y participer. Je soutiendrai donc Anne Hidalgo", a-t-il tweeté.

Une large majorité des délégués présents au 79e congrès du PS à Villeurbanne se sont prononcés pour la tenue de ce vote interne le 14 octobre, promis par le Premier secrétaire réélu samedi Olivier Faure qui soutient la maire de Paris.

Le maire du Mans Stéphane Le Foll pourrait également se présenter mais il réclamait comme M. Cambadélis un débat contradictoire entre eux, qui n'aura pas lieu.

Les délégués ont opté pour "un temps d'échange de chaque candidat avec les militants", a expliqué Pierre Jouvet, porte-parole du PS, qui présidera la commission électorale spéciale qui sera mise en place.

"C'est un processus qui ne conduira pas à la surenchère", a expliqué Olivier Faure. Il avait indiqué plus tôt devant la presse qu'il était contre "une confrontation publique hyper médiatisée" entre les candidats.

Anne Hidalgo n'a pas caché non plus qu'elle était contre un débat entre candidats, préférant "débattre avec les Français".

"C'est un vote où le suspens n'est pas très grand", a reconnu Olivier Faure.

Selon lui, même "ceux qui peuvent être candidats face à elle, ne pensent pas qu'ils peuvent être désignés", et si Anne Hidalgo a déjà annoncé sa candidature, sans attendre l'investiture du PS, "c'est qu'elle avait le sentiment, pas totalement infondé, que quasiment l'intégralité des fédérations et des élus la soutiennent".

Pour être candidat, il faudra disposer de 30 parrainages issus des membres du bureau fédéral du parti. Les prétendants ont jusqu'au 8 octobre pour déposer leur candidature.

Pourront voter les militants ayant adhéré au plus tard six mois avant, et pourront faire partie du corps électoral ceux ayant adhéré pour la dernière fois en 2018, et qui se seront mis à jour de leur cotisation.

Les délégués partisans d'Hélène Geoffroy, seule opposante d'Olivier Faure pour la tête du parti, se sont abstenus, car ils souhaitaient un "débat public entre candidats devant les Français".