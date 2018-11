Le PTB entre dans la majorité à Zelzate

(Belga) Le PTB entrera bien dans la majortité à Zelzate (Flandre orientale), en coalition avec le sp.a, a-t-on appris à bonnes sources.

Les élections du 14 octobre dernier ont pemis aux deux partis de disposer d'une majorité dans la commune, les socialistes comptant sept sièges (+2 par rapport aux précédentes élections) et le parti de gauche radicale six. Ce sera la première fois que le PTB/PVDA participe à une majorité communale. Jusqu'à présent, il n'était présent que dans la majorité du district de Borgerhout, en coalition avec le sp.a et Groen. Les deux partis, qui se refusent pour l'instant à tous commentaires, organisent une conférence de presse ce samedi à 15h00. (Belga)