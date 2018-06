Le PTB invité au congrès de la FGTB

(Belga) Le chef de file du PTB, Raoul Hedebouw, était présent vendredi à Bruxelles pour assister au congrès statutaire de la FGTB. Selon lui, c'est la première fois qu'une figure de la gauche radicale est invitée au congrès du syndicat socialiste.

M. Hedebouw s'est dit positivement surpris par cette invitation et a qualifié sa présence sur place de "moment important". "C'est une reconnaissance pour le travail que nous menons depuis des années, comme force montante de la gauche en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles", a commenté le député. De manière plus classique, des responsables du PS et du sp.a occupaient les premiers rangs au congrès. (Belga)