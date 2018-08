Le PTB veut "reconquérir Namur" par un programme "concret et complet" de 19 thématiques

(Belga) Au travers de son slogan "reconquérir Namur", la cellule namuroise du PTB a présenté vendredi son programme en vue des élections communales d'octobre prochain. Un programme qui se veut "concret et complet" et regroupe 268 propositions au sein de 19 thématiques.

"Il est temps que les Namurois se réapproprient leur ville qui a été vendue aux spéculateurs, aux promoteurs immobiliers, aux investisseurs", a expliqué Thierry Warmoes, président du PTB Namur-Luxembourg et tête de liste. Le candidat estime que "les Namurois n'ont plus rien à dire sur les projets de leur ville qui est par ailleurs gérée avec une vision néolibérale et autoritaire". Par ailleurs, le parti rappelle que "la pauvreté explose, les Namurois quittent la ville, la population diminue et que la mobilité est une catastrophe". Basé en partie sur les résultats d'un sondage mené par le PTB auprès de 1.040 Namurois, le programme expose en priorité des thématiques telles que la pauvreté, le logement, le travail, la mobilité ou encore les finances, mais se penche aussi sur les nouvelles technologies ainsi que les discriminations notamment envers les femmes. "Notre programme se veut complet et concret avec 268 propositions, dont 118 qui ne couteront rien", précise le parti. En matière de logement, il souhaite valoriser le logement public moderne, mais aussi les logements inoccupés. La pauvreté reste également un thème de campagne important pour le PTB qui souhaite entre autres alléger la pression fiscale des ménages, garantir le droit au logement pour tous ou encore favoriser l'accès automatique aux denrées alimentaires. Côté finance, il propose de réduire voire supprimer les taxes et redevances "injustes", d'adapter les impôts aux revenus des ménages ou encore de réduire les ressources financières des élus. La liste complète de l'antenne namuroise n'a pas encore été dévoilée, mais Farah Jacquet figurera en deuxième position et Jean-François Lenoir en troisième. Le reste de la liste sera présenté le 29 août prochain. (Belga)