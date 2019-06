Le record absolu de température en France battu: "C'est historique"

Le seuil de 45°C a été dépassé pour la première fois en France vendredi, avec 45,1°C mesuré à Villevieille, dans le Gard, un des quatre départements en vigilance canicule rouge, a-t-on appris auprès de Météo-France.



"45.1°C à Villevieille (#Gard) à 15h, première fois que le seuil des 45°C est dépassé en France", a précisé le prévisionniste Etienne Kapikian sur Twitter, alors que le record d'août 2003 (44,1°C) avait déjà été battu à Carpentras plus tôt dans la journée.

Plus tôt dans l'après-midi, le record absolu de température en France avait été battu, avec 44,3°C relevés à 13h48 à Carpentras, dans le Vaucluse, un des quatre départements en vigilance canicule rouge, a indiqué Météo-France à l'AFP.



"C'est historique. C'est Carpentras qui ouvre la marche, mais c'est très probable que d'autres stations suivent", avait commenté le prévisionniste Etienne Kapikian.



Parce que 13h48, "c'est très tôt, ça va continuer à grimper, dans plusieurs stations on peut dépasser 44°C", avait-il noté.



Le précédent record datait du 12 août 2003, avec 44,1° à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard, lors de la canicule qui avait fait quelque 15.000 morts en France.



La canicule actuelle est exceptionnelle par son intensité et par sa précocité, dès le mois de juin, mais ce type d'épisode est appelé à se répéter sous l'effet du réchauffement climatique.



Plusieurs villes ont battu leur record absolu depuis le début de cette canicule, comme jeudi à La Rochelle (40,2°C), mercredi à Clermond-Ferrand (40,9°C), Superbesse (Puy-de-Dome, 33,7°C à 1.297m d'altitude) ou Le Tour (Haute-Savoie, 31,1°C à 1.500m d'altitude).