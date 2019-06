Le record absolu de température en France battu: "C'est historique"

Le record absolu de température en France a été battu vendredi, avec 44,3°C relevés à 13h48 à Carpentras, dans le Vaucluse, un des quatre départements en vigilance canicule rouge, a indiqué Météo-France à l'AFP.



"C'est historique", a commenté le prévisionniste Etienne Kapikian, notant qu'il pourrait être à nouveau battu d'ici la fin de la journée. Le précédent datait du 12 août 2003, avec 44,1° à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard. Vendredi, un pic de chaleur "exceptionnel" était prévu dans le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, autant de départements placés en "vigilance Rouge" pour cause de canicule. 76 autres départements français sont en "vigilance orange", avec tout de même des maxima attendus jusqu'à 40 degrés par endroits.