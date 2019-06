Le record absolu de température en France battu: "C'est historique"

Le seuil de 45°C a été dépassé pour la première fois en France vendredi, avec 45,1°C mesuré à Villevieille, dans le Gard, un des quatre départements en vigilance canicule rouge, a-t-on appris auprès de Météo-France.

"C'est une première en France depuis que l'on fait des mesures de températures (autour du début du XXe siècle, ndlr). La barre des 45°C a été franchie pour la première fois cet après-midi", a commenté l'organisme de prévision sur son site internet.



"On a relevé 45,1°C à 14h59 à Villevieille, commune de l'ouest du Gard, aux portes de l'Hérault", a-t-il ajouté.



Le record du 12 août 2003, avec 44,1° à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard, avait déjà été battu vendredi dès 13h48 avec 44,3°C à Carpentras, dans le Vaucluse.



Le nouveau record pourrait lui aussi être dépassé.



"Il faudra en effet attendre la fin de la journée pour savoir quelle ville détiendra le record de ville la plus chaude de France tous mois confondus", a souligné Météo-France.



"La France rejoint le club des pays européens qui ont leur record national au moins égal à 45°C (Bulgarie, Portugal, Italie, Espagne, Grèce, Macédoine du nord)", a de son côté indiqué le prévisionniste de Météo-France François Jobard sur Twitter.



De nombreux records de températures maximales devraient également être battus vendredi au niveau local. Beaucoup ont déjà été battus ces derniers jours, comme jeudi à Grospierres (Ardèche, 42,3°C), La Rochelle (40,5°C), Rodez (38,9°C), Le Tour (Haute-Savoie, 32,1°C à 1.500m d'altitude), et mercredi à Clermont-Ferrand (40,9°C, du jamais vu depuis l'ouverture de la station en 1923).



Des records absolus de température nocturne sont également tombés, avec par exemple vendredi 26,1°C à Le Luc (Var, précédent record 24,8°C le 28 juillet 1947), 23,1 °C à Poitiers (précédent record 23°C le 11 août 1933), 24,7 à Nantes (précédent record le 23,8°C le 09 août 2003).