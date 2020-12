Le record de mortalité en France de 2019 déjà dépassé début décembre

(Belga) Le record de mortalité sur une année civile en France, établi en 2019, était déjà dépassé au 7 décembre, selon des données provisoires mises à jour vendredi sur le site internet de l'Insee.

"Entre le 1er janvier et le 7 décembre, 617.197 décès sont survenus en 2020", précise l'institut national de la statistique, qui en avait recensé 613.243 pour toute l'année 2019, un record depuis l'après-guerre en raison de l'accroissement et du vieillissement de la population. Au 7 décembre, 46.703 décès de plus que l'an dernier à la même date avaient été recensés - un excès de mortalité essentiellement lié au Covid-19. (Belga)