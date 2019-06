Le roi Philippe remet des Impact Awards à des entrepreneurs sociaux

(Belga) Le roi Philippe a assisté lundi à la remise des Impact Awards. Six entreprises sociales ont été distinguées pour leur combat en faveur d'un changement positif en Belgique au travers de solutions innovantes et durables.

À son arrivée, le Roi a tout d'abord visité le "Jardin des solutions", où diverses entreprises sociales prospères ont été autorisées à exposer leurs produits. Des vêtements durables pour les enfants, des jus de fruits biologiques, des champignons frais provenant d'une ferme urbaine ou encore un instrument original et durable pour les enfants ont ainsi été présentés au souverain. Le roi Philippe a ensuite pris la parole. Dans son discours, il a souligné l'importance du projet Impact Now et de ses entreprises sociales en Belgique. "Nous devons continuer à soutenir les entrepreneurs à la recherche de solutions innovantes aux défis sociaux actuels", a-t-il déclaré. "Vous devez continuer à inspirer les citoyens afin qu'ils donnent l'exemple qui, espérons-le, sera ensuite suivi." Les six gagnants des Impact Awards cette année sont Give a day, Standard 18650, TribuNews, Into The Spoon, Droits Quotidiens et Nebo. Le prix a notamment reçu le soutien du fonds d'investissement social et durable Lita.co et de BNP Paribas Fortis.