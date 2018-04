Le Roi visite la communauté laïque de Sant'Egidio à Anvers

(Belga) Le roi Philippe a rendu visite jeudi à Anvers à la communauté de Sant'Egidio à l'occasion du 50e anniversaire de ce mouvement de laïcs catholiques. Le Roi a visité les lieux et s'est entretenu avec les collaborateurs et les sympathisants de cette communauté.

Le chef de l'Etat a visité en premier lieu le projet Amici, Coffee & Books, un bar à café tenu par des personnes présentant un handicap. Cet endroit, situé dans un quartier branché de la Métropole, a fait le pari de l'inclusion de ces personnes dans le monde du travail ainsi que dans la société. Le Roi a ensuite rencontré douze jeunes collaborateurs de Sant'Egidio qui ont témoigné de leur engagement et ont échangé avec le souverain sur divers sujets de société. Le roi Philippe a terminé sa visite en rencontrant une famille de réfugiés syriens arrivés en Belgique grâce au "corridor humanitaire". Le souverain a reçu en cadeau une reproduction en miniature de l'oeuvre du sculpteur Timothy Schmalz qui orne l'entrée du bâtiment de la communauté à Anvers. Sant'Egidio est constitué d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons qui viennent en aide aux plus vulnérables comme les sans-abri, les réfugiés, les personnes âgées, les enfants et les handicapés. La communauté s'implique également dans le dialogue interreligieux et dans la résolution des conflits. A l'échelle mondiale, Sant'Egidio est active dans 70 pays et compte plus de 70.000 collaborateurs. Le mouvement s'est installé en Belgique au milieu des années 80 à l'initiative de Hilde Kieboom qui en assure toujours la présidence. (Belga)