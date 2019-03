Le Samusocial se dote d'un nouveau directeur avec Sébastien Roy

(Belga) Depuis lundi dernier, le Samusocial est dirigé par Sébastien Roy, nommé nouveau directeur général de l'association d'aide d'urgence aux personnes sans-abri, indique lundi son porte-parole, Christophe Thielens, confirmant une information du média Bruzz. Cette nomination intervient à l'issue d'un long processus de sélection coordonné par le conseil d'administration et accompagné par un cabinet de recrutement extérieur.

Sébastien Roy ne fera de déclarations d'intention que d'ici deux semaines, après avoir pris plus amplement connaissance des nombreux dispositifs du Samusocial. Il a travaillé près de 20 ans chez Médecins Sans Frontières, où il a occupé des fonctions de terrain et de coordination au siège bruxellois de l'ONG et dans divers pays du monde. Il y a notamment exercé les fonctions de directeur des ressources humaines et de manager opérationnel. Durant trois ans, il a également dirigé l'Institut de formation de la Croix-Rouge de Belgique. L'ancien directeur général Aurélien Doffigny a démissionné début novembre, pour pouvoir répondre à une nouvelle proposition d'emploi. En attendant une nouvelle nomination, le directeur opérationnel Grégory Polus, et le directeur administratif et financier Nicolas Destrée, se sont vus confier des pouvoirs étendus par le conseil d'administration. L'arrivée de Sébastien Roy s'inscrit dans la continuité du processus d'assainissement mené par le conseil d'administration transitoire. L'association privée est sous tutelle régionale. Le transfert du Samusocial et de l'ensemble de ses missions, prévu à la fin du mois d'avril, vers son nouveau statut public régional, marquera la fin de cette longue période de transition. Le nouveau CA définitif sera constitué de représentants du gouvernement bruxellois et membres de la société civile, actifs notamment auprès des sans-abri.