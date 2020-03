Coronavirus: le saxophoniste Manu Dibango est décédé à 86 ans

Manu Dibango, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, est décédé des suites du Covid-19 à 86 ans, a indiqué mardi à l'AFP Thierry Durepaire, gérant des éditions musicales de l'artiste camerounais.



L'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa" (1972), est la première célébrité mondiale à décéder des suites d'une contamination au coronavirus. "Il est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne", a indiqué M. Durepaire à l'AFP.



"Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", peut-on lire sur la page Facebook de l'artiste, tenue par son entourage.



"Soul Makossa", le morceau qui l'a fait naître, a connu un étonnant destin. Ce n'était au départ que la face B d'un 45 tours dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations.



Repéré par des DJs new-yorkais, le titre a connu mille vies. Manu Dibango avait même accusé Michael Jackson de plagiat sur un morceau de l'album "Thriller". Un accord financier avait finalement été trouvé.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique