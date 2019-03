Le Setca approuve le projet d'accord interprofessionnel

(Belga) Le Setca a annoncé lundi avoir approuvé "après des débats et consultations larges", à 61% des voix, le projet d'accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020.

"Sommes-nous satisfaits de cet accord? Non, néanmoins, il est le signe que la solidarité prime sur tout et c'est d'abord le propre d'un AIP", justifie le syndicat socialiste d'employés et de cadres. Le projet d'AIP 2019-2020 prévoit notamment une norme salariale d'1,1% en plus de l'indexation et une hausse du salaire minimum d'1,1% également, soit 10 centimes par heure. Le Setca insiste pour que "l'AIP et son exécution soient respectés à 100% par les employeurs et le gouvernement". La décision finale de la FGTB tombera ce mardi. Plusieurs centrales et régionales du syndicat socialiste ont déjà fait part de leur rejet du projet d'accord. (Belga)