Le "spiderman" français arrêté après l'escalade d'une tour à Francfort

Le "Spiderman" français Alain Robert a été arrêté samedi par la police de Francfort après avoir escaladé sans équipement de sécurité et sans autorisation un gratte-ciel de la capitale financière allemande, selon un journaliste de l'AFP.

Le grimpeur de 57 ans avait jeté son dévolu sur le "Skyper", un immeuble de 154 mètres de haut et 42 étages hébergeant la Dekabank, qu'il a escaladé en demi-heure. Quelques passants se sont arrêtés, certains prenant des photos et videos avec leur téléphone portable. Une fois redescendu, la police l'a interpellé, a constaté l'AFP. Le spécialiste de l'escalade urbaine n'a pas révélé ses motivations pour son ascension du jour. A la mi-août, il avait escaladé un gratte-ciel de Hong Kong avant d'y déployer une "banderole de la paix", en pleine crise politique avec des manifestations quasi quotidiennes pour réclamer plus de démocratie. L'homme-araignée a plus d'une centaine d'immeubles à son palmarès et figure au livre Guinness des records. Il a notamment escaladé la Burj Khalifa, plus haute tour du monde (828 m) située à Dubaï, la Tour Eiffel ou encore les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur. Alain Robert a subi plusieurs chutes durant ses escalades de même qu'il a été interpelé à de multiples reprises. Selon son habitude depuis 1994, il réalise ses exploits sans autorisation, en solo intégral et sans aucun système de sécurité.