Le temps jeudi: vigilance orange prolongée en Corse

Après les intempéries qui ont balayé mercredi le sud du pays, le temps sera encore agité jeudi en Haute-Corse où la vigilance orange "orage" et "pluie-inondation" a été prolongée, et pluvieux sur l'Ouest, prévoit Météo-France.

La perturbation pluvio-orageuse concernera encore la façade est de l'Ile de beauté dans la journée, avec le passage d'orages parfois violents occasionnant des pluies intenses. Des cumuls de 80 à 120 mm sont attendus, localement 150 mm. La mesure de vigilance orange a été prolongée jusqu'à vendredi 00h00, indique Météo-France dans son dernier bulletin.

Mercredi, de violents orages ont balayé la façade méditerranéenne, notamment dans l'Hérault, et ont provoqué l'hospitalisation d'une septuagénaire en urgence absolue après avoir été emportée par l'eau en sortant de sa maison à Cazouls-d'Hérault.

Jeudi matin, près de 400 foyers restaient encore sans électricité dans l'Hérault et 300 dans le Gard. "Des interventions sont prévues dès lors que nos installations (postes) seront accessibles du fait des inondations", a précisé Enedis.

A Marseille, où le Vieux-Port a débordé au plus fort des orages, les marins-pompiers avaient reçu 700 appels entre 16h00 et 19h00.

Jeudi, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne doit se rendre à Villeneuve-les-Béziers, dans l'Hérault, où des voies SNCF ont été endommagées, avant de visiter un lotissement inondé.

Sur l'ouest du pays, une limite pluvieuse devait rentrer sur l'hexagone en matinée jeudi, s'étirant de l'Aquitaine vers la Bretagne et la Normandie. Les pluies seront temporairement soutenues en cours de matinée du sud Bretagne vers le Cotentin.

Ailleurs, du Nord-Est vers l'Occitanie, le ciel restera bien nuageux en journée. Des brouillards seront présents en début de journée en Alsace et sur le nord de la Lorraine. En cours d'après-midi, des éclaircies se développeront de la Lorraine vers la Méditerranée, marquant le retour d'un temps plus calme et ensoleillé sur le pourtour méditerranéen.

En début de matinée, un vent d'ouest soufflera en rafales à 70/80 km/h sur les côtes aquitaines, puis faiblira en cours de journée. Un vent sensible de secteur sud-ouest se mettra en place en cours d'après-midi le long des côtes de la Manche.

Les températures minimales varieront généralement de 9 à 14 degrés, 15 à 17 près de la Méditerranée. Pour les maximales, on attend de 14 à 18 degrés sur l'ouest de la France, et de 16 à 21 sur l'est du pays.