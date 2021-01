Neige et verglas: 32 départements placés en vigilance orange

Trente-deux départements, dont Paris et toute l'Ile-de-France, sont désormais placés en vigilance orange neige-verglas en raison d'un épisode neigeux, a indiqué Météo-France samedi.

La vigilance orange a été étendue à six départements : Ain, Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.

Elle concernait déjà 26 départements du Pas-de-Calais à la Corrèze, en passant par l'Ile-de-France jusqu'au Rhône.

Les premières chutes de neige étaient en cours samedi matin, notamment vers la Haute-Normandie et sur l'ouest de l'Ile-de-France, avec également quelques précipitations verglaçantes de la Mayenne au Loiret et à la Seine-Maritime.

Après les gelées matinales généralisées et les premières neiges, on attend la mise en place pendant quelques heures de chutes de neige plus conséquentes. Les quantités attendues sont comprises entre 1 et 3 cm, localement 5 cm, notamment en Ile-de-France, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord.

En cours d'après-midi, ces précipitations se feront ensuite sous forme de pluie et neige mêlées, voire temporairement quelques précipitations verglaçantes, avant un net redoux en fin de journée.

Sur les régions de l'Est, l'épisode débutera en milieu d'après-midi et se poursuivra en première partie de nuit. 5 à 10 cm sont attendus, un épisode verglaçant est également possible en cours de nuit sur ces régions.

Sur le Rhône et la Loire, l'épisode neigeux donnera quelques centimètres en première partie de nuit.

Sur l'ouest du Massif Central, un épisode de pluies verglaçantes marqué est attendu en première partie de nuit. C'est le département de la Corrèze qui est le plus exposé en particulier aux altitudes supérieures à 400 m.