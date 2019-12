Le trafic des trains et métros encore fortement perturbés mardi en France

(Belga) La circulation ferroviaire sera encore "très perturbée" mardi, en France, en raison de la grève contre la réforme des retraites, avec en moyenne deux TGV sur cinq, un Transilien sur cinq et quatre TER sur 10, a indiqué la SNCF lundi.

En Ile-de-France, plusieurs lignes Transilien "fermeront de manière anticipée en fin de journée" et ne rouvriront que mercredi "en début d'après-midi", prévient la SNCF, invitant les usagers à "vérifier les horaires des trains, en particulier pour leurs trajets de mardi soir". Par ailleurs, six lignes de métro seront encore fermées à Paris mardi, seules les lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement, a indiqué la RATP, qui "prévoit un trafic très réduit" pour le jour de Noël. Comme ces derniers jours, le trafic sera assuré partiellement mardi aux heures de pointe sur les lignes A et B de RER, sur les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 du métro, ainsi que sur la 2 et la 11 le matin et sur la 3 l'après-midi. Mercredi, à part les lignes automatiques, "toutes les autres lignes de métro seront fermées", tout comme le RER A, seul le RER B devant fonctionner sur la branche Sud, avec un train sur trois entre 12H00 et 18H00. (Belga)