Le transport de déchets nucléaires dans le nord d'Anvers fait des remous politiques

(Belga) Plusieurs sections sp.a du nord de la province d'Anvers ont mené lundi une action contre le transport de déchets hautements radioactifs venant des Pays-Bas à travers cette région densément peuplée.

Les déchets provenant de la centrale de Borssele en Zélande sont acheminées à l'usine de retraitement de La Hague en Normandie en passant par Essen, Kalmthout, Kapellen, Ekeren et Anvers avant de prendre la direction de Gand et Courtrai. Plusieurs transports de cette sorte ont déjà eu lieu à travers la Flandre, dénoncent les socialistes flamands, alors qu'aux Pays-Bas ils sont interdits dans les régions densément peuplées. "Les agents de l'AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) ont expliqué l'été dernier, au cours d'une séance d'information à Kalmthout, que la radiation élevée autour des sarcophages était dangereuse pour les femmes enceintes et les enfants", a expliqué la conseillère provinciale Inga Verhaert. "Si un tel train doit s'arrêter à un quai, les gens doivent immédiatement être évacués". Le sp.a demande que ces transports n'empruntent plus ce trajet. "Ces transports sont inutiles et risqués. Les administrations locales sont niées et peuvent simplement prendre acte des transports prévus peu de temps avant qu'ils aient lieu", a dénoncé l'échevin de l'Environnement d'Essen, Helmut Jaspers. Les socialistes ont lancé une pétition en ligne pour relayer leur protestation accessible à l'adresse: www.inactie.s-pa.be/radioactieve_trein. (Belga)