Le tueur de la préfecture de Paris a utilisé un couteau en céramique, une arme redoutée par les services de sécurité

Quatre policiers, dont une femme, ont été tués jeudi à coups de couteau dans la préfecture de police de Paris par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre, dans une attaque inédite au mobile inconnu. L'arme utilisée était un couteau en céramique, une arme particulièrement difficile à détecter.

Pour commettre cette attaque à la préfecture de police de Paris, l'auteur a utilisé un couteau en céramique. Une arme redoutable achetée le matin-même, d'après le quotidien Le Parisien. Ces couteaux sont très difficilement repérables. Ils sont le cauchemar des services de sécurité.

Les couteaux en céramique se trouvent un peu partout. Depuis longtemps, ils sont en vente libre. En effet, les couteaux

en céramique se montrent aussi efficaces que ceux en acier. Mais ils posent un réel problème de sécurité. Les détecteurs de métaux sont incapables de les capter. Leur repérage est tellement complexe que ces outils sont devenus la hantise des professionnels du gardiennage.

"Ce couteau n'est peut-être pas facile à détecter comme d'autres objets sur le marché. Il n'est pas le seul objet dangereux indétectable. Mais on met tout en œuvre pour pallier à ce genre de risques", éclaire Samuel Di Giovanni, directeur général de la protection UNIT.





Détecter des comportements suspects comme l'anxiété



La solution la plus efficace est la fouille complète au corps. Avec la palpation, il est quasi impossible de le dissimuler. Le problème, c’est que l’opération est au moins 2 fois plus longue. Les agents comptent donc beaucoup sur leurs formations. Ces dernières permettent de détecter des comportements suspects comme l'anxiété.

Et pour être toujours être sur ses gardes, il est essentiel que les équipes se relayent très souvent. "On essaie d'éviter cette routine régulière dans des postes de contrôles sur des bâtiments administratifs comme à Paris. On essaie de remplacer les gens de leur poste pour qu'ils gardent leur niveau d'attention au maximum", explique Samuel Di Giovanni.

Aucun événement ne peut être garanti totalement sécurisé. C’est le nouveau monde dans lequel il faut apprendre à vivre.

Rappel des faits

Jeudi, entre 12H30 et 13H00, armé d'un couteau de cuisine, Mickaël H. a blessé mortellement deux policiers et un agent administratif des services de renseignement de la Préfecture de police de Paris (PP), dans des bureaux du bâtiment situé au coeur historique de la capitale.



Il a ensuite tué une policière et blessé une employée des ressources humaines ainsi qu'un autre fonctionnaire, avant d'être abattu par un policier dans la cour de la préfecture.



D'après une source proche du dossier, l'une des victimes, âgée d'une cinquantaine d'années a été égorgée.