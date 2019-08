Le tueur en série Patrice Alègre va demander un aménagement de peine, selon son avocat

Mes Pierre Alfort (D) et Laurent Boguet (G) s'entretiennent avec leur client, le tueur en série présumé Patrice Alègre (C), le 21 février 2002 dans la salle d'audience de la Cour d'assises du tribunaLIONEL BONAVENTURE

Le tueur en série Patrice Alègre, condamné en 2002 à la perpétuité pour cinq meurtres précédés de viol, va demander un aménagement de peine au terme de sa période de sûreté, a-t-on appris samedi auprès de son avocat.

"C'est un droit de Patrice Alègre, je compte déposer le 6 septembre, au terme de sa période de sûreté de 22 ans, une demande d'aménagement de peine", a indiqué à l'AFP Pierre Alfort, précisant que le tueur en série qu'il ne défendait plus depuis 16 ans, lui avait écrit il y a un mois.

"En toute hypothèse se sera une demande de placement sous bracelet électronique, mais au préalable il y aura une expertise psychologique et psychiatrique pour déterminer si cet homme est susceptible de sortir", a souligné le pénaliste toulousain.

En février 2002, la cour d'assises de Haute-Garonne avait condamné le tueur à la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans pour cinq meurtres précédés de viol et un sixième viol, une série de crimes commis entre 1989 et 1997.

En revanche, Patrice Alègre avait bénéficié d'un non lieu pour cinq affaires de meurtres ou assassinats et pour un viol commis entre 1987 et 1992, dont le dossier de la mort de Line Galbardi.

Cette dernière affaire avait lancé la "deuxième affaire Alègre" et déchaîné une tempête médiatique, qui avait notamment éclaboussé l'ancien maire de Toulouse Dominique Baudis et un magistrat, Marc Bourragué.

Patrice Alègre avait même reconnu le meurtre de Line Galbardi et d'un travesti, Claude Martinez, dans un courrier daté du 29 mai 2003, lu à l'antenne de Canal+ par l'animateur Karl Zéro.

Il avait désigné comme commanditaires de ces crimes MM. Bourragué et Baudis, puis s'était rétracté. Cette "deuxième affaire Alègre" s'est terminée par un non lieu définitif en 2005.