Le Vl. Belang apparaît comme le plus authentique dans la course au plus radical

(Belga) "Il y a une radicalisation très forte de l'extrême droite, il y a eu une course à qui était le plus radical entre certains partis néerlandophones, et le Vlaams Belang apparaît le plus authentique à l'extrême droite", a commenté dimanche, sur la RTBF, le président du PS Elio Di Rupo, alors que les premiers résultats en Flandre font état d'une forte progression de ce parti.

M. Di Rupo ne croit pas pour autant que le pays soit ingouvernable, même s'il préfère attendre les résultats finaux avant de s'exprimer plus avant. La victoire du Vlaams Belang n'est "pas bonne pour la Flandre, pas bonne pour le pays", a-t-il précisé. Le président du PS se montre en revanche très prudent sur les résultats encore très partiels dans le sud du pays. Un sondage sorti des urnes annonce une victoire du PS. (Belga)