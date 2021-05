Législatives partielles: le PS et Mme Bourguignon en tête au 1er tour, très forte absention

La socialiste Lamia El Aaraje, soutenue par Anne Hidalgo, vire en tête à Paris, comme la ministre Brigitte Bourguignon (LREM) dans le Pas-De-Calais, lors de législatives partielles marquées ce dimanche par une très forte abstention.

A Paris, dans le XXe arrondissement, la participation s'est limitée à 15,6%, soit environ un électeur sur 6.

Mme El Aaraje, qui arrive en tête du premier tour avec 25,66%, défendra dimanche prochain le dernier siège socialiste de la capitale face à Danielle Simonnet (La France insoumise, LFI), qui obtient 20,78%, selon les chiffres communiqués par les partis.

Ce second tour constituera un test pour les socialistes avant les régionales de fin juin où Audrey Pulvar, également soutenue par Mme Hidalgo, se présente face à la sortante Valérie Pécresse (droite) et les candidatures à gauche de Clémentine Autain (LFI) et de Julien Bayou (EELV).

Dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, où la participation a atteint 24,26%, la ministre LREM Brigitte Bourguignon arrive largement en tête du premier tour avec 34,95% des voix, devant la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois avec 24,02%, suivie de Faustine Maliar (LR) avec 19,2% et Bastien Marguerite-Garin 12,91% (PS).

Au second tour dimanche prochain, Mme Bourguignon affrontera Mme Bourgeois, les autres n'ayant pas atteint les 12,5% des inscrits.

La participation a également été faible (18,07%) dans la troisième circonscription d’Indre-et-Loire, qui englobe Loches et le sud de l’agglomération tourangelle.

La maire de Beaulieu-lès-Loches, Sophie Métadier, investie par l’UDI et LR et soutenue par LREM, arrive nettement en tête du premier tour avec 45,02% des suffrages, suivie par la socialiste Murielle Riolet (20,06%), adjointe à la mairie de Chambray-lès-Tours.

La députée sortante Sophie Auconie (UDI), qui a démissionné pour raisons de santé, avait ravi la circonscription à l’ancienne ministre socialiste Marisol Touraine en 2017.

Dans la 1ere circonscription de l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, décédé accidentellement en mars, Victor Habert-Dassault (LR) est arrivé largement en tête avec 58,44% des voix - soit 15% des inscrits. Il affrontera au 2e tour la candidate RN Claire Marais-Beuil (15,27% des voix) qui a devancé Roxane Lundy pour Génération.s-PS-EELV-PCF-PRG (12,31%), conseillère municipale d'opposition à Beauvais.

Le taux de participation était de 26,41 %, selon les résultats publiés par la préfecture de l'Oise à 2h00 lundi.