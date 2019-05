Une photo de Nordahl Lelandais va-t-elle relancer l'enquête sur la mort de Thomas, disparu après une soirée en boîte de nuit?

Francis Rauschkolb a perdu son fils en 2015 dans des circonstances troublantes en France. Depuis, il se bat pour obtenir la vérité. Comprendre ce qu’il s’est passé en cette nuit de décembre est devenu un véritable combat pour ce père de famille.

Thomas avait 22 ans et vivait en Savoie. Le 27 décembre 2015, le jeune homme passe la nuit en discothèque. Selon des informations communiquées par des médias locaux, le jeune homme était alcoolisé. Les videurs lui demandent de sortir de la boîte de nuit. Ce qu’il s’est passé ensuite reste un mystère.

Sa ceinture a été retrouvée accrochée à un grillage et l’une de ses chaussures est découverte dans les environs. Le 28 décembre 2015, le corps du jeune homme est retrouvé sans vie dans une rivière à Grésy-sur-Aix, en Savoie. "Accident d'ivresse, concluent les gendarmes à l'époque. Francis Rauschkolb (le père de Thomas, nldr) n'y a jamais cru", écrivent nos confrères de France Bleu.





900 dossiers de disparitions non élucidées



Que s’est–il passé durant cette nuit de décembre ? Une enquête est toujours en cours. Selon des informations rapportées par Le Parisien, cette affaire ferait partie des 40 dossiers encore non élucidés par la cellule de gendarmerie Ariane.

Une cellule baptisée "Ariane" avait été créée en janvier 2018 au sein du service central du renseignement criminel de la gendarmerie pour éplucher quelque 900 dossiers de disparitions non élucidées susceptibles d'avoir un lien avec Nordahl Lelandais, déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Noyer.



Mais cette photo ne prouve rien



Il y a quelques mois, Francis Rauschkolb découvre un cliché qui le laisse perplexe. Comme le rapporte Le Parisien, une serveuse de la boîte de nuit fréquentée par son fils publie une photo sur Facebook. Sur celle-ci, semble apparaître Nordahl Lelandais aux côtés d’une jeune femme. "Les caractéristiques physiques de l’homme laissent peu de doutes quant à l’identité de l’ancien militaire qui a avoué les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer", écrit le quotidien.

En réalité, cette photo ne prouve rien. Mais s’il s’agit bien de Nordahl Lelandais, cela signifie qu’il fréquentait lui aussi la boîte de nuit de Grésy-sur-Aix. Au même titre que Thomas Rauschkolb. "Il faut d’abord établir une connexion avec la présence de Lelandais dans la boîte de nuit ce soir-là. Si connexion il y a, il faudra absolument reprendre l’enquête à zéro", souligne l’avocat de la famille du jeune homme au Parisien.

Thomas Rauschkolb a-t-il rencontré Nordahl Lelandais le soir de sa mort ? L’ex-militaire est-il impliqué dans cette tragique disparition ? Des investigations seraient en cours. Au Parisien, l’avocat du père du jeune homme assure que cette découverte est une avancée. "Francis Rauschkolb est encore plus déterminé à se battre. Cette nouvelle piste le rassure, il sent que l’affaire bouge à nouveau", assure son avocat au Parisien.