Les 150 députés ont prêté serment

(Belga) Les 150 députés de la Chambre ont prêté serment jeudi. Ils ont à tour de rôle répété: "je jure d'observer la Constitution", que ce soit en français, en néerlandais ou en allemand, et parfois dans les deux, voire trois langues.

Dans la circonscription de Bruxelles, la première langue choisie détermine le rôle linguistique auquel appartiendra le député. Pour la première fois depuis la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde, deux élues flamandes représenteront la capitale. Tinne Van der Straeten (Ecolo) et Maria Vindevoghel (PTB-PvdA) ont prêté serment d'abord en néerlandais. Le groupe linguistique flamand comptera donc 89 députés au lieu de 87 sous la législature précédente. L'élue communiste a créé un petit incident. Issue d'une liste bilingue, Mme Vindevoghel a énoncé une formule mêlant le néerlandais et le français. Rappelée à l'ordre par le président, Patrick Dewael, elle a fini par prêter serment d'abord en néerlandais. M. Dewael a présidé la séance depuis son banc, comme il l'avait annoncé à l'ouverture de la séance. Il a de la sorte évité tout incident lié à la présence du jeune élu d'extrême-droite au perchoir de l'assemblée, Dries Van Langenhove (VB). La Chambre a reporté à la prochaine séance la désignation d'un Bureau et donc d'un président. (Belga)