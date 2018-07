Les Ardentes: trop de festivaliers pour le concert de Niska, la police intervient

(Belga) Le Festival les Ardentes affichait complet samedi, un enthousiasme qui s'est particulièrement exprimé lors du concert de Niska. La police a dû intervenir pour limiter le nombre de nombre de spectateurs.

Les festivaliers ont été nombreux à vouloir assister au concert de Niska, un rappeur francophone, sur la scène du Wallifornia Beach ce samedi vers 20h30. Une scène dont la capacité maximale approche approximativement les 8.000 spectateurs. Toutefois l'enthousiasme grandissant des festivaliers a poussé la police à fermer l'accès au site. "Il y avait entre 9.500 et 10.000 festivaliers. Pour limiter l'accumulation et l'écrasement des personnes nous avons dû restreindre l'accès. Nous nous sommes postés derrière la scène", a souligné le commissaire de la police de Liège Alain Stevenin. Le nombre de personnes était si important que 25 d'entre eux ont dû être évacués par la Croix-Rouge durant le concert. Une évacuation qui s'est faite en toute discrétion. "Au niveau de la police en uniforme, nous restons surtout à l'extérieur. Le fait que nous soyons intervenus à l'intérieur même du festival est exceptionnel. C'était pour la sécurité des festivaliers. Mais l'ambiance était clairement bon enfant." Le commissaire a d'ailleurs qualifié les Ardentes 2018 de raisonnablement calme bien que le nombre de festivaliers soit plus élevé que les années précédentes. (Belga)