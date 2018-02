Les arrestations de sans-abri sont à l'étude à la Ville de Bruxelles

(Belga) La Ville de Bruxelles étudie la possibilité d'emboîter le pas à la commune d'Etterbeek qui a décidé, dimanche, d'arrêter les sans-abri qui refuseraient d'intégrer les hébergements en cette période de grand froid, indique lundi Wafaa Hammich, la porte-parole du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

Dans le cas où ce dernier prendrait des mesures de contrainte similaires, il en appellera à la solidarité des autres communes de la Région. Quatre centres d'accueil sont situés sur le territoire de la Ville. Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, a décrété dimanche une ordonnance de police qui impose l'arrestation administrative des sans-abri qui refusent d'intégrer les hébergements d'hiver. Il justifie cette décision par la responsabilité légale de garantir la sécurité et d'offrir de l'aide aux personnes dans le besoin. Chaque sans-abri devra être conduit dans une salle chauffée de la commune. Un médecin sera consulté afin de déterminer si l'état de santé de la personne pourrait la mettre en danger si elle retourne à l'extérieur. Le cas échéant, elle pourra être gardée à l'intérieur jusqu'à l'aube suivante. L'ordonnance de police est d'application entre 20h00 et 07h00, et ce jusqu'au 8 mars. Cette mesure exceptionnelle est prise alors que des températures pouvant descendre jusque -10 degrés sont annoncées pour les jours à venir. Si les conditions météorologiques devaient demeurer en l'état, la mesure pourra être prolongée. (Belga)