Les autorités ferment une mosquée près de Paris

Les autorités françaises vont faire fermer d'ici mercredi soir la mosquée de Pantin, en région parisienne, pour avoir notamment relayé une vidéo dénonçant un cours de Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi, pendant lequel il avait montré des caricatures de Mahomet.

"Le délai d'exécution de la fermeture est de 48 heures, donc la mosquée sera fermée mercredi soir", a indiqué une source proche du dossier, une information confirmée par l'entourage du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a annoncé lundi soir sur la chaîne télévisée TF1 avoir "demandé au préfet de Seine-Saint-Denis (département où se trouve Pantin, NDLR) de faire fermer la mosquée de Pantin", située en banlieue nord de Paris. L'établissement sera fermé pour une durée de six mois, et la notification de fermeture a été transmise dès lundi soir, a précisé une source proche du dossier. Cette notification de fermeture met en avant deux griefs: la personnalité de l'imam qui officie dans cette mosquée accueillant environ 1.500 fidèles, et le partage d'une vidéo sur sa page Facebook, selon une autre source proche du dossier. Partagée le 9 octobre, cette vidéo montre le père d'une élève du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, au nord-ouest de Paris, indigné d'un cours sur la liberté d'expression dispensé le 5 octobre par Samuel Paty. Une dizaine de jours plus tard, le professeur d'histoire-géographie était décapité en pleine rue par un Russe tchétchène de 18 ans à Conflans-Saint-Honorine. "Je ne valide pas la première partie (de la vidéo) dans laquelle il parle des caricatures, mais la deuxième partie, quand les musulmans ont été pointés dans la classe" a fait "peur" à de nombreux musulmans, craignant "le début d'une nouvelle discrimination", s'est expliqué lundi M'hammed Henniche, le responsable de la mosquée de Pantin. "Bien sûr que c'est une maladresse quand on regarde a posteriori", a-t-il reconnu. Le ministre a par ailleurs affirmé que l'imam de cette mosquée avait ses enfants "scolarisés" dans une école clandestine, fermée début octobre à Bobigny, près de Pantin. "Des enfants de 2 à 6 ans portaient le hijab, sans cours de récréation, sans fenêtre, sans professeur", a souligné Gérald Darmanin. A la suite de l'assassinat, M. Darmanin a promis "une guerre contre les ennemis de la République" et lancé une série d'opérations visant la mouvance islamiste. Quinze personnes étaient toujours en garde à vue mardi matin dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty.