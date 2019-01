Les Belges à l'étranger - Tielemans et Monaco partagent face à Nice, le Lyonnais Denayer tenu en échec au TFC

(Belga) Titulaire et présent toute la rencontre, Youri Tielemans a vu les siens encaisser un quatrième match sans victoire en Ligue 1 après avoir été tenus en échec 1-1 à domicile face à Nice mercredi soir lors d'un match en retard de la 17e journée du championnat de France disputé au stade Louis II de Monaco. De leur côté, Lyon et Denayer n'ont pu faire mieux face à Toulouse (2-2).

Après leur partage 1-1 acté au Vélodrome dimanche dernier, les Monégasques de Thierry Henry ont réalisé le même résultat mercredi soir à domicile face à Nice. Sans Fabregas, non qualifié pour cette rencontre, mais avec Tielemans, titulaire et capitaine, Monaco a rapidement vu son portier Benaglio se retourner sur l'ouverture du score de Saint-Maximin à la demi-heure de jeu (30e, 0-1). Dans le temps additionnel du premier acte, les Niçois sont ensuite réduits à dix sur l'expulsion de Sacko (45+3). Un avantage numérique dont les Monégasques vont profiter en réduisant la marque dès le retour des vestiaires via Badiashile (50e, 1-1). A moins d'un quart d'heure du terme, les Aiglons sont proches de prendre les trois points, mais le portier suisse Benaglio détourne des poings le pénalty de Saint-Maximin (77e) et permet aux siens de finalement prendre un point mitigé. De leur côté, les troupes de Génésio, qui a titularisé d'entrée Jason Denayer, ont aussi dû batailler jusqu'au bout face à Toulouse pour accrocher un point quasi inespéré. Mené deux buts à zéro suite au doublé inscrit par Durmaz (12e et 74e, sp), l'Olympique Lyonnais a pu compter sur Dembele (75e, 2-1) et Fekir (81e, 2-2) pour sortir la tête de l'eau. Enfin, Anthony Limbombé, monté à la 85e minute de jeu, n'a pas pu éviter la défaite des Nantais, battus 1-0 contre Nîmes. (Belga)