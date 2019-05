Les Belges de l'étranger votent massivement Ecolo à la Chambre

(Belga) Les Belges qui votaient à l'étranger pour le désignation des députés fédéraux ont plébiscité les écologistes dans les circonscriptions wallonnes et bruxelloise, selon les résultats diffusés dimanche. Avec un score qui tourne autour des 30%, Ecolo est en tête partout sauf en Brabant wallon.

Chaque province compte un canton "Affaires étrangères". À Bruxelles, Ecolo récolte 31,35% des suffrages, suivi du MR avec 26,07%, du PS avec 12,73%, du cdH avec 5,53%, de DéFI avec 5,35%. Les autres partis ne franchissenent pas le seuil de 5%. En province de Hainaut, Ecolo recueille 32,99% des voix, suivi du PS avec 22,05% des voix, du MR avec 20,31%, du cdH avec 7,81% et du PTB avec 5,38%. En province de Liège, Ecolo récolte 31,46% des voix, suivi du MR avec 27,03%, du PS avec 16,29%, du PTB avec 7% et du cdH avec 4,92%. En province de Luxembourg, Ecolo recueille 33,71% des voix, suivi du MR avec 29,69%, du cdH avec 11,61% et du PS avec 10,27%. En province de Namur, Ecolo récolte 36,03% des voix, suivi du MR avec 22,9%, du PS avec 14,81% et du cdH avec 9,6%. En Brabant wallon, le MR recueille 40,23%, suivi d'Ecolo avec 29,59%, du PS avec 8,2% et du cdH avec 7,13%. (Belga)