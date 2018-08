Les cartes postales de fesses nues vont-elles disparaître en France?

Qui n'a jamais reçu une carte postale avec la photo d'une paire de fesses bronzées? Une petite pensée de mauvais goût envoyée par un ami ou un collègue en vacances... Et bien sachez que ces cartes, jugées trop sexistes, pourraient disparaître.

Pour Femmes Solidaires, trop c’est trop. L’association française exige la fin de la vente de ces cartes. Ses 10.000 militantes sont d’ailleurs parties à la chasse dans les boutiques souvenirs.

Le but pour cet été est de trouver l’exemple du plus mauvais goût et de le publier sur Twitter avec les hashtag #GenerationNonSexiste ou #StopCultureDuViol, car c’est bien de cela dont il s’agit selon l’association.

Selon l'association, ces photos véhiculent une image dégradante des femmes et renforcent l’idée de femme objet tout en banalisant les violences.

Si elle obtient gain de cause, les fesses nues disparaîtront à jamais des tourniquets des revendeurs.