Les collègues de la maman de la petite Maëlys lui font un très beau geste

Les collègues de la mère de Maëlys, infirmière à l'hôpital de Pontarlier dans le Doubs, ont récolté 4.288 heures de travail et lui en ont fait don pour que son salaire puisse être maintenu pendant son arrêt de travail.

Depuis la disparition de Maëlys le 27 août dernier, Jennifer, sa mère, n'a pas repris le travail à l'hôpital de Pontarlier, dans le Doubs, où elle est infirmière. Pour la soutenir, ses collègues avaient lancé il y a plusieurs mois une collecte d'heures de travail. La semaine dernière, l'établissement a annoncé que les agents de l'hôpital ont fait don de 4.288 heures de travail, soit 572 jours de RTT (réduction du temps de travail), rapporte l'Est Républicain, ce 16 février.

Grâce à cet élan de solidarité, la mère de la petite fille va pouvoir toucher l'intégralité de son salaire pendant son arrêt de travail. La direction de l'hôpital avait validé cette proposition des représentants syndicaux de l'établissement en novembre dernier.





Peu de temps avant que le principal suspect n'avoue



Cette annonce a eu lieu quelques jours avant les aveux de Nordahl Lelandais, qui a reconnu avoir tué Maëlys en août dernier. Le corps de la petite fille a été retrouvé presque intégralement mercredi et jeudi dans une zone montagneuse située non loin du domicile de l'ancien militaire. Les analyses qui vont être pratiquées dans un laboratoire de Pontoise permettront peut-être de déterminer les causes de la mort de la fillette de 9 ans.



Eléanor Douet, RTL France