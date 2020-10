Les députés scrutent les milliards du plan de relance

Alors que les perspectives sanitaires et économiques s'assombrissent encore, les députés se penchent lundi soir dans l'hémicycle sur le plan de relance et ses milliards d'euros censés permettre à la France de rebondir face la récession.

La droite compte ajouter ses voix à celles de la majorité pour soutenir ces 100 milliards d'euros annoncés par le gouvernement jusqu'en 2022. A gauche, PS et communistes prévoient de s'abstenir et LFI pourrait voter contre.

Mais le débat est phagocyté par la dégradation de la situation sanitaire. "On ne parle que crise sanitaire et pas plan de relance. Le plan de relance ne peut pas endosser la pente que nous souhaitions tous", déplore un député LREM.

Lundi, l'Assemblée nationale entame la deuxième partie du projet de loi de finances (PLF 2021) consacrée aux dépenses de l'Etat. Le vote solennel de l'ensemble du budget est prévu le 17 novembre à l'issue de cette première lecture, pour une adoption définitive au Parlement au plus tard le 18 décembre.

Sur les 100 milliards d'euros annoncés de 2020 à 2022, la mission "plan de relance" vise à débloquer 22 milliards d'euros de crédits en 2021.

D'autres investissements figurent ailleurs, comme la revalorisation des carrières hospitalières, intégrée dans le budget de la Sécurité sociale, ou la baisse de 10 milliards des impôts de production des entreprises, votée en première partie de ce PLF 2021.

"Le grand défi, c'est de déployer les crédits. Il faut que les territoires, les citoyens, les entreprises et les associations ressentent les effets du plan de relance. Et dès les six premiers mois", insiste le rapporteur du budget Laurent Saint-Martin (LREM).

La mission "relance" se décline en trois "piliers": "écologie", "compétitivité" et "cohésion des territoires". Parmi les mesures phares, les nouveaux crédits accordés à la rénovation énergétique des bâtiments: près de 3 milliards d'euros en 2021, dont 1,6 milliard pour les bâtiments publics.

En faveur des énergies propres, 205 millions de crédits sont fléchés en 2021 vers le développement de la "filière hydrogène vert", régulièrement mise en avant par le gouvernement.

- "Quoi qu'il en coûte" -

Dans son volet compétitivité, le plan, marqué par la crise sanitaire et les difficultés d'approvisionnement en masques ou principes actifs de médicaments, insiste sur les "relocalisations".

Il promet 240 millions d'euros en 2021 afin de "sécuriser des approvisionnements critiques" : "produits de santé, intrants pour l'industrie, électronique, agroalimentaire et télécommunications". Et 205 millions alloués à la relocalisation de projets industriels dans les territoires.

Pour le volet cohésion, toujours en 2021, 5 milliards d'euros visent la "sauvegarde de l'emploi" (chômage partiel, formation) et 4 milliards sont à destination des "jeunes", notamment pour leur faciliter l'entrée dans la vie professionnelle grâce à la prime à l'embauche.

"Il n'y a pas d'argent magique, il y a le mur de la dette. Et le mur de la dette aujourd'hui sera le mur des impôts demain", a mis en garde dimanche le chef de file des députés LR, Damien Abad.

Son groupe défendra la baisse à 5,5% de la TVA pour les restaurateurs pendant trois ans, ainsi qu'une annulation de cotisations sociales plus importante pour les TPE (très petites entreprises), et le contrôle étroit des quelque 100 milliards d'euros engagés dans le plan.

La socialiste Christine Pires Beaune déplore, au surlendemain d'annonces du gouvernement contre la pauvreté, des mesures qu'elle juge insuffisantes "pour les ménages les plus modestes".

L'insoumise Sabine Rubin considère le plan "largement insuffisant" et "même ridicule". La députée LFI dénonce à nouveau l'absence de "contreparties" écologiques ou sociales demandées aux entreprises aidées par l'Etat.

Le gouvernement avait évoqué jusqu'ici des "engagements" en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'égalité femmes-hommes ou de dialogue social.

Résultat, un amendement consensuel de la majorité demande aux entreprises de plus de 50 salariés soutenues par la relance "d'améliorer leur performance extra-financière en matière écologique, de parité et de gouvernance", avec des indicateurs, dont "un bilan d'émission de gaz à effet de serre".

"Mieux vaut ne rien faire que de faire semblant", dénonce sur Twitter le député à la sensibilité écologique Matthieu Orphelin, qui critique des "contreparties imaginaires".

Pour financer cette relance, le gouvernement insiste sur les 40 milliards d'euros de l'Union européenne obtenus grâce à l'accord de juillet. Pour le reste, le pays devra encore s'endetter dans la logique du "quoi qu'il en coûte", défendue par le président Emmanuel Macron dès le 12 mars.