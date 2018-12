Les employés d'un célèbre restaurant parisien sanctionnés pour une quenelle

Le célèbre restaurant parisien Le Train bleu, installé dans la Gare de Lyon, va porter plainte et sanctionner certains de ses salariés à cause d'une photo sur laquelle ils effectuent une "quenelle", a-t-on appris dimanche.

Le restaurant dédié à la gastronomie lyonnaise a été interpelé sur les réseaux sociaux ce dimanche à propos d'un cliché dont la date et l'auteur sont inconnus. Il montre une douzaine d'hommes portant la tenue du restaurant, au sein de l'établissement, qui effectuent en souriant ce geste controversé popularisé il y a plusieurs années par Dieudonné.





L'établissement condamne ce geste



Le restaurant a condamné fermement ce geste, assurant sur son compte Twitter que "des poursuites judiciaires vont être engagées", et ajoutant que "le personnel incriminé" serait mis à pied "le temps de l'enquête".



Puis, la société SSP France (filiale du géant britannique de la restauration dans les transports SSP), propriétaire du Train Bleu, a condamné à son tour la publication de cette photo, dont elle dit avoir appris l'existence "avec effarement et horreur".



Confirmant qu'une plainte allait être déposée, SSP a indiqué que des sanctions "exemplaires" seraient prises contre les personnes présentes sur la photo et qui feraient toujours partie du personnel de l'établissement.





Ils seront convoqués dans "les plus brefs délais"



Ceux qui ont commis "ce geste en forme de salut nazi inversé, devenu un signe de ralliement dont nous n'ignorons ni la gravité ni la signification antisémite avérée", ont "violé les valeurs de notre entreprise qui réprouve toute forme de haine, de racisme et de discrimination", a expliqué SSP France.



"Ceux des personnes figurant sur la photographie qui font encore partie de ses effectifs seront convoqués dans les plus brefs délais et le cas échéant sanctionnés de manière exemplaire. En tout état de cause, la société SSP France se tiendra à la disposition des autorités pour permettre l'identification de toutes les personnes qui se sont adonnées à un geste haineux et qui ont fait partie de l'établissement Train Bleu", a ajouté SSP.