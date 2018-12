Les festivités du Nouvel-an maintenues sur les Champs-Elysées

(Belga) Les festivités de la Saint-Sylvestre sont maintenues sur les Champs-Élysées à Paris avec un "spectacle son et lumière", alors que de nouvelles actions de "gilets jaunes" sont attendues, a déclaré jeudi la Mairie de Paris.

Pour la cinquième année, la capitale française organise le 31 décembre une "célébration du passage à la nouvelle année" avec un "spectacle son et lumière" et un feu d'artifice, sous le thème "la fraternité" sur les Champs-Élysées, a expliqué la mairie. Théâtre traditionnel de célébrations, par exemple à l'occasion du sacre mondial de l'équipe de France de football, l'avenue des Champs-Élysées a été, chaque samedi depuis le 24 novembre, un lieu de manifestation privilégié des "gilets jaunes". Le 1er décembre notamment, le troisième samedi de mobilisation avait donné lieu à de multiples violences avec l'Arc de Triomphe dégradé et des scènes de guérilla dans plusieurs quartiers huppés alentour. Un nouveau rassemblement des "gilets jaunes" est attendu la nuit de la Saint-Sylvestre sur les Champs-Élysées pour "continuer la lutte pacifiquement et de façon festive", indique un groupe Facebook "gilets jaunes" qui regroupe plusieurs milliers de personnes. (Belga)