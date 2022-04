Les Français mitigés après le débat Macron-Le Pen: "Ce qu’ils disent, on le sait déjà"

Dans les rues de Lille, ce matin, un thème revient sur toutes les lèvres: le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a eu lieu ce mercredi soir. Un débat qui se veut essentiel pour la décision ultime des citoyens appelés aux urnes ce dimanche 24 avril. Mais l'a-t-il vraiment été?

Pas de surprise

Dans ce bistro du centre-ville, on s'est ennuyé ferme. "On est loin des débats de nos aînés, de nos parents ou de nos grands-parents", se désole le cafetier. Des clients assis à l'une de ses tables ont eux aussi regardé l'échange entre les deux candidats hier soir. Ils étaient les mêmes il y a cinq ans et ces clients l'avaient déjà regardé ensemble. Pour eux, aucune surprise sur le contenu...

Dans la rue, les avis sont partagés. Pour les électeurs du Nord, la candidate d’extrême droite a pris sa revanche. "Marine Le Pen semblait beaucoup plus dans la maîtrise que lors du débat précédent. Macron défendait son territoire", analyse ce passant.

Des choix confortés

Pour d’autres, le débat n’a fait que conforter ce qu’ils pensaient déjà. "Marine Le Pen très mauvaise, Macron extrêmement arrogant, mais techniquement il est au-dessus", indique cette jeune femme dans le centre-ville de Lille. Une autre acquiesce: "ça a confirmé ma première idée. Soit je n’irai pas voter soit je voterai blanc".

Un vote de contestation

D'autres votants sont plus enjoués à l'idée de voter... Mais seulement pour le devoir citoyen. Ces deux étudiants en commerce votent pour la première fois et ils n’auraient raté ce débat sous aucun prétexte. Mais pour ce qui est du contenu, ils repasseraient bien... Certes "impressionnés" par l'aisance des deux candidats, ils iront voter ce dimanche 24 avril plus par contestation que par conviction. Le débat ne leur a pas appris grand chose... "Ils s’expriment hyper bien mais ils perdent du temps", affirme l'un des deux jeunes hommes. Son ami est du même avis. Il analyse: "Ce qu’ils disent on le sait déjà, ils tournent autour du pot".

59% des Français se disent plus convaincus par Macron que par Le Pen à l’issu de ce débat. 50% trouvent que le président était arrogant et 50% trouvent que MLP continue de représenter un danger pour la République.