Les Français pourront partir en vacances dans l'Hexagone cet été, annonce le Premier ministre

Feu vert pour les vacances cet été

Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août en dépit du Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. Il a dévoilé un plan de relance du tourisme "massif", représentant "pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros".



"Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale", a déclaré le Premier ministre au sortir d'un comité interministériel dédié au secteur. Hôtels, restaurants, voyagistes: toute la filière française est à l'arrêt depuis mi-mars, et 62.000 de ses entreprises ont d'ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat.

Mais "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août", a annoncé jeudi Edouard Philippe, sous réserve toutefois "de possibles restrictions très localisées" en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Réouverture des cafés et restaurants

Une réouverture des cafés et des restaurants "pourra être envisagée" dès le 2 juin dans les départements classés verts, annonce Edouard Philippe. La décision sera confirmée fin mai.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos