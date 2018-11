Les "gilets jaunes" poursuivent leur mouvement à Wierde mais sans leur porte-parole Claude Gilles

(Belga) Les "gilets jaunes" continuaient de bloquer le dépôt de Proxifuel à Wierde (Namur) lundi matin et ont indiqué qu'ils ne se retireraient pas tant que le gouvernement ne réagira pas. Seuls les camions livrant du mazout de chauffage sont autorisés à passer. Claude Gilles, qui était jusqu'ici le porte-parole des contestataires namurois et avait annoncé dimanche la création d'un mouvement politique avec d'autres représentants de l'action, a décidé de quitter les lieux.

Les camions sont autorisés à rentrer dans le dépôt deux par deux et les "gilets jaunes" contrôlent leur chargement. Les livreurs, bien que ralentis dans leur travail, acceptent néanmoins de se soumettre aux consignes. La société Proxifuel ne s'est pas encore exprimée officiellement mais n'a visiblement pas encore porté plainte. La police est en revanche passée remettre un peu d'ordre sur place afin que les camions ne stationnent pas sur le N4 et que la circulation n'y soit pas gênée. Les manifestants indiquent que leur porte-parole Claude Gilles a quitté le site de lui-même dimanche soir, à la suite de contestations de nombreux "gilets jaunes" qui ne souhaitent pas voir leur action "récupérée politiquement". "Nous sommes un groupe de citoyens et nous ne voulons pas faire de politique ou de syndicalisme", a déclaré l'un des manifestants. "On ne porte que trois couleurs, noir-jaune-rouge". Les protestataires de Wierde indiquent également qu'ils ont été surpris d'apprendre que Claude Gilles était la tête de liste du Parti Populaire lors des dernières élections communales à Namur. (Belga)