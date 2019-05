Les libéraux grands perdants du scrutin au Parlement germanophone

(Belga) Alors que tous les bureaux ont été dépouillés, les libéraux sont les grands perdants du scrutin de dimanche au Parlement germanophone. Avec un recul de 4,19%, ils deviennent la plus petite force politique et obtiennent 11,36% des suffrages.

La plus forte augmentation est à mettre au crédit de Vivant, qui progresse de 4,20% pour atteindre 14,82% des voix. Les écologistes sont en augmentation de 2,96% et obtiennent 12,50% des suffrages. ProDG, le parti du ministre-président, Oliver Paasch, devient la première force politique avec 23,33% des voix, soit une augmentation de 1,13%. Il est suivi de près par le CSP (23,14%)qui est en recul de 1,72%. Les socialistes du SP sont également en léger recul avec moins 1,23% et recueillent 14,84 des suffrages. (Belga)