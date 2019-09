Les parents de Nolan, mort intoxiqué par un steak haché contaminé, sont en très grande difficulté financière

Même si l'entreprise jugée responsable de la contamination a été reconnue coupable, pas un centime n'a été versé à la famille du petit garçon.

Nolan n'a que 2 ans lorsqu'il ingère un steak haché contaminé par la bactérie E.Coli acheté chez Lidl. Nous sommes à l'époque en 2011 et il y a quelques jours, le petit garçon est décédé à l'âge de 10 ans. Il était devenu lourdement handicapé des suites de l'ingestion de cette bactérie.

Pour la famille en deuil, la tristesse est immense. Et la situation les a contraint à engager de nombreux frais ces dernières années : la maman de Nolan avait dû arrêter de travailler étant donné que l'état de santé de son fils nécessitait sa présence nuit et jour. Des aménagements avaient dû être effectués dans leur habitation afin de pouvoir y faire rouler le fauteuil de Nolan. Et bien sûr, de nombreux frais judiciaires se sont ajoutés.

"Ils sont actuellement dans une situation des plus précaires. Ce sont des gens qui ont des revenus excessivement modestes et qui ne savent pas aujourd'hui comment ils vont pouvoir s'en sortir", a déclaré leur avocate Florence Rault à RTL.

En 2017, la justice leur avait pourtant donné raison et le directeur de l'usine de steaks hachés avait été condamné à leur verser des indemnités. Décision qui avait été confirmée en appel mais l'homme a décidé de se pourvoir en cassation, gelant toute indemnisation.

Les parents de Nolan n'ont donc toujours pas touché le moindre euro malgré la décision de justice. Ils ne savent même pas comment ils vont pouvoir offrir des funérailles à leur enfant.

Reste la solidarité des citoyens : la maman d'un autre enfant intoxiqué a lancé une cagnotte afin de venir en aide aux parents de Nolan.