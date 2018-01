Les principales pistes de réforme du bac et du lycée du rapport Mathiot

Voici les principales propositions du rapport Mathiot pour la réforme du baccalauréat, qui transformeraient en profondeur l'examen lui-même mais aussi l'organisation des trois années du lycée.

- Séries S, L et ES supprimées

Les séries S (scientifique), L (littéraire) et ES (économie et social) pour le bac général disparaissent. Elles sont remplacées par deux disciplines "majeures" choisies dès la Première parmi une dizaine de combinaisons possibles (par exemple maths/sciences économiques ou lettres/langues) et deux disciplines "mineures". S'ajouteraient des enseignements facultatifs.

Pour le choix des majeures et des mineures, le rapport Mathiot présente plusieurs scénarios mais privilégie la création d'une liste nationale de majeures que doivent proposer tous les établissements (libres à eux d'en présenter d'autres en plus). Pour le choix des mineures, le lycéen peut opter pour des disciplines du même champ que ses majeures, ou totalement extérieures (par exemple physique et maths en majeures, histoire-géographie et sciences économiques et social en mineures).

Ce choix se fera avec un accompagnement encadré, l'élève "ne pourra pas faire tout et n'importe quoi", selon le rapport.

- Cinq épreuves finales, dont un grand oral -

En fin de classe de Première, l'épreuve de français (écrit et oral) est maintenue. En Terminale, l'examen de philo se tiendra à la mi-juin tout comme une épreuve de grand oral, qui fait partie des principales innovations du rapport. Deux épreuves écrites, qui évaluent deux disciplines d'approfondissement (dites majeures) choisies par l'élève, auront lieu au retour des vacances de printemps. Ce calendrier permettra de faire figurer sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur, quelque 75% des résultats obtenus au bac (épreuves et évaluations).

Innovation majeure, le grand oral prend la forme d'une présentation d'une trentaine de minutes (dont 10 minutes de questions). Le projet démarre dès la Première et doit s'adosser à au moins une des deux majeures choisies par le lycéen. L'élève peut travailler seul ou en groupe, la présentation est en revanche individuelle. Cette épreuve s'apparente au TPE actuel (travail personnel encadré, passé en Première), "en version XXL". L'exercice, qui "comble un vide majeur", prépare les jeunes à ce qui les "attend dans l'enseignement supérieur" et "dans la vie après le lycée", selon le rapport.

- Les coefficients -

Ces cinq épreuves finales pèseront 60% de la note finale: 10% pour le français pour tous les candidats, 25% pour les deux épreuves du printemps, 15% pour le grand oral et 10% pour la philo.

Les résultats de Première et Terminale comptent pour les 40% restants. Ils proviennent soit d'épreuves ponctuelles, dont les sujets sont tirés de banques nationales, soit d'épreuves ponctuelles et des moyennes inscrites sur le bulletin scolaire, soit uniquement des moyennes du bulletin scolaire.

- Quid des options?

Elles sont préservées et seront évaluées lors d'épreuves ponctuelles ou par des évaluations régulières. Mais, nouveauté, la note d'une option sera prise en compte même si elle est inférieure à 10 sur 20. Jusqu'à présent, seuls les points supérieurs à 10 étaient comptabilisés dans le total des points du bac --et expliquaient aussi l'inflation du nombre des mentions ainsi que les moyennes supérieures à 20.

- Fin de l'oral de rattrapage -

Il concerne les candidats dont la moyenne au bac se situe entre 8 et moins de 10. Le "repêchage" est maintenu mais ses modalités changent: les oraux seront remplacés par un examen par un jury du livret scolaire couvrant les classes de Première et Terminale.

- Une organisation différente au lycée -

L'année scolaire est désormais découpée en semestres (septembre-janvier, février-juin) et non plus en trimestres, et ce dès la classe de Seconde.

Des enseignements sont divisées en trois groupes (dits "unités"). La première unité regroupe les cours suivis par tous les élèves, avec des disciplines communes même si les volumes horaires varient en fonction des cursus. La deuxième comprend les enseignements choisis par les élèves, en majeure ou mineure. La troisième correspond à la préparation à l'après-lycée (orientation, méthodes de travail etc.).

- Le bac reste le bac -

Il conserve son double statut de diplôme de fin des études secondaires et de premier grade de l'enseignement supérieur, organisé selon les mêmes modalités pour l'ensemble des élèves actuellement dans des filières générales ou technologiques.