Les Restos du Cœur lancent une collecte virtuelle de fournitures scolaires

(Belga) À l'approche de la rentrée des classes, les Restos du Cœur lancent jeudi un appel national aux dons pour l'achat de fournitures scolaires. En raison de la pandémie de coronavirus, cette collecte a lieu cette année exclusivement en ligne. Le matériel ainsi récolté sera redistribué aux élèves précarisés des quatre coins du pays.

Les Restos du Coeur, surtout connus pour leurs services d'aide alimentaire, appellent de nouveau à la générosité des Belges afin cette fois-ci "d'améliorer le bien-être des élèves précarisés". "À travers cette nouvelle collecte virtuelle, les Restos du Cœur tiennent à participer à la réduction des différences sociales déjà présentes à l'école dès le plus jeune âge", souligne Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, cité dans un communiqué. "L'éducation pour tous est non seulement un droit, mais elle est également l'une des clés de réussite pour lutter contre l'exclusion et la précarité", précise Jean-Gérard Closset. "En nous aidant à réduire les différences, les donateurs contribuent à ce que les enfants d'aujourd'hui s'épanouissent et ne deviennent pas les adultes précarisés de demain." Les personnes qui souhaitent faire un don sont invitées à se rendre sur le site internet www restosducoeur.be sur lequel figure une "liste de fournitures scolaires interactive". Des dons financiers peuvent également être versés sur le compte suivant: BE44 2400 3333 3345 en précisant "Rentrée 2021" en communication. Cette collecte de fonds vient s'ajouter aux nombreuses autres initiatives de solidarité nées à la suite des inondations qui ont frappé la Belgique à la mi-juillet. Un grand nombre d'opérations de ce genre a en effet été lancé afin de venir en aide aux personnes sinistrées. (Belga)